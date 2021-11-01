Известная танцовщица, главный хореограф «Танців з зірками» Алена Шоптенко провела экскурсию за кулисами популярного шоу, показав необычное соперничество между участниками проекта.

Как сообщает Politeka.net, в воскресенье, 31 октября, состоялся очередной прямой эфир танцевального шоу. По результатам голосования шоу покинула пара Melovin и Лиза Русина, которая по праву считалась самой скандальной и эпатажной на проекте.

Перед шоу Шоптенко прогулялась за кулисами, показав, как выглядят гримерки мужчин- участников.

«Так, битва гримерок продолжается», - пошутила Шоптенко.

Она показала, что двери гримерок украшены по-разному. На дверях у Дмитрия Кадная висит огромный плакат с его партнершей. Melovin не стал вешать свой портрет на двери, а вместо этого украсил ее огромной головой животного с рогами.

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На дверях у Артура Логая были собраны комментарии поклонников, а Войтенко составил коллаж из лучших фотографий со своей партнершей.

Напомним, что Шоптенко удивила поведением с участниками шоу: "Давай, соблазняй...".

Как сообщала Politeka, Шоптенко рассказала о проблемах перед прямым эфиром «Танців з зірками».

Также Politeka писала, что Шоптенко рассказала малоизвестный факт о себе: "Вспоминаю о...".