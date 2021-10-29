Відома хореограф і танцівниця Олена Шоптенко з "Танців з зірками" розкрила, де пропадала три роки.
Як передає Politeka.net, Олена Шоптенко є відомою українською танцівницею та головним хореографом на проєкті "Танці з зірками". Раніше вона сама була учасницею цього шоу, але показавши приголомшливий результат і талант отримала роботу в проєкті.
Так, цього разу хореограф опублікувала нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. Вона розповіла, куди пропала на три роки, до того як стала хореографом на проекті шоу "Танці з зірками".
"Ви, можливо, не знали. Ця Олена три роки працювала головним хореографом на "Танцях з зірками" в Грузії", - розкрила Олена Шоптенко.
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"Згадую про Грузію, як про дуже крутий досвід роботи та гостинну країну", - поділилася хореограф.
Нагадаємо, що колишній чоловік Олени Шоптенко-Дмитро Дікусар також працював на цьому проекті в Грузії, проте вирішив повернутися в Україну.
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