Алена Шоптенко, которая была участницей, а теперь стала главным хореографом "Танців з зірками", рассказала, на что идут участники проекта.

Как пишет Politeka.net, Алена Шоптенко, которая в прошлом году заявила об уходе из "Танців з зірками", стала в новом сезоне главным хореографом проекта. Не забывает звезда и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

"Когда танец поставлен, хореография втанцована до автоматизма и голова танцующих не забита тем, как успеть в музыку, я начинаю «раскачивать» исполнителей.

Это значит – пытаюсь вызвать у них эмоции и переживания для того, чтоб «одушевить» танец. Со стороны это выглядит довольно забавно. Я бегаю вокруг танцующих с криками: «Давай! Соблазняй его! Возьми ее! Больше! Возненавидь его!» - и часто сама чувствую себя нелепо. Но это очень важный процесс, без которого танец не приобретает смысл.

Признаюсь, когда-то я больше делала упор на технику и точность исполнения. Но давно пришла к выводу, что танец без подачи, эмоций и удовольствия - просто набор движений, как жизнь без чувств - существование. Пусть лучше «качает» в танце и от танца. Согласны?", - написала Шоптенко.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Однозначно", "Согласна", "Да, очень подходящие слова", "Безусловно,энергетика человека неповторима и то что он привнесет в танец и есть красота этого зрелища".

Напомним, Шоптенко засветила своего бывшего мужа Дикусара в объятиях сразу двух красоток

А еще Politeka писала, что главный хореограф "Танців з зірками" Шоптенко публично обратилась к Джамале и Горуне после их вылета

Также Politeka сообщала, что Зарицкая из KAZKA показала, как страдает после репетиций с Шоптенко



