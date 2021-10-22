Главный хореограф "Танців з зірками" Алена Шоптенко показала, как проходит подготовка к новому выпуску шоу, засветив олимпийскую чемпионку Ольгу Харлан с ее партнером Дмитрием Дикусаром

Как пишет Politeka.net, кадрами она поделилась на своей странице в Инстаграм.

Известный украинский 35-летний хореограф, экс-муж Шоптенко Дмитрий Дикусар на паркете шоу "Танці з зірками", танцует в паре вместе с 31-летней олимпийской чемпионкой Ольгой Харлан. Однако видно, что на репетиции присутствовала также Анна Ризатдинова – украинская гимнастка, бронзовый призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро (2016), чемпионка мира в упражнении с обручем (2013), многократный призер чемпионатов мира, Европы и летних Универсиад.

"Приглашаю вас на нашу репетицию", - написала Шоптенко.

Ранее Ризатдинова вместе со своим партнером Александром Прохоровым дошла до финала шоу "Танці з зірками".

Также Шоптенко позала, что застала Харлан завтраком прямо в танцевальном зале.

При этом сама хореограф прихватила для перекуса шоколадные батончики.

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