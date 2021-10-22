Украинская прима-балерина и судья шоу «Танці з зірками» Екатерина Кухар рассказала о неприятном происшествии перед началом шоу с мужем Александром Стояновым - полиция вынуждено прервала их выступление.

Катерина часто показывает перед своими выступлениями, как обычно проходит ее подготовка в гримерке, а также, какие костюмы в этот раз ей предстоит надеть. Однако в новых Стори артистка высказалась об испорченном выступлении.

Как оказалось, полицейским пришлось прервать спектакль в Днепровском театре, в котором выступала Кухар

«Друзья, уважаемые зрители! Мы вынуждены были прервать спектакль «Шахерезада», так как правоохранительные органы окружили театр и сказали, что здание заминировано. Соблюдайте спокойствие, я уверена, что все хорошо!

Честно скажу, что мы очень-очень расстроены. Нас просят за 15 минут покинуть здание театра. Такое первый раз в моей практике, не хватает нам артистам локдаунов, карантинов, пандемии… Так еще и вот это» - пожаловалась артистка.

Ранее знаменитая танцовщица поделилась новым постом на своей странице в Инстаграм. В посте Кухар показала поклонникам снимок из своей новой фотосессии. На нем звезда предстала в по-настоящему сказочном образе.

Так, Екатерина была одета в бледно-розовое бальное платье с пышной юбкой и длинным шлейфом. Элегантный вырез на спине и легкие рукава из невесомой прозрачной ткани придавали наряду женственности.

Напомним, Екатерина Кухар показала балетное закулисье, поразив хрупкостью в объемном платье.

Как сообщала Politeka, муж Кухар из "Танців з зірками" поделился откровением о любви, и речь не о жене.

Также Politeka писала, что Екатерина Кухар показала, как развлекается на работе в училище.