Украинская балерина, судья "Танців з зірками" Екатерина Кухар очаровала милым развлечением на работе, показав универсальный способ по привлечению белок.

Как сообщает Politeka.net, помимо своей гастрольной деятельности и работы на телевидении Екатерина Кухар также является директором Киевского государственного хореографического училища. Звезда взялась спасать образовательное учреждение, поскольку сама когда-то училась в нем.

В Инстаграм артистка показала, как после сложного воскресного эфира «Танців з зірками» в понедельник отправилась на совещания в училище. Также Кухар показала, как развлекается на работе. Она открыла окно и стала стучать друг об друга двумя орешками. Как оказалось, таким образом артистка привлекает к себе на окно белок.

«Забыла вам показать свой ежедневный утренний ритуал по привлечению белок», - подписала сторис звезда.

После того, как Кухар громко постучала орехами, она положила их на кондиционер за окном.

Напомним, что Екатерина Кухар внезапно обратилась за помощью: "Мне пора задуматься...".

Как сообщала Politeka, Екатерина Кухар кардинально сменила прическу: новый образ.

Также Politeka писала, что Кухар приревновала мужа на шоу "Маскарад": "Удивил, так удивил".