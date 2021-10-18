Украинская балерина, судья "Танців з зірками" Екатерина Кухар очаровала милым развлечением на работе, показав универсальный способ по привлечению белок.
Как сообщает Politeka.net, помимо своей гастрольной деятельности и работы на телевидении Екатерина Кухар также является директором Киевского государственного хореографического училища. Звезда взялась спасать образовательное учреждение, поскольку сама когда-то училась в нем.
В Инстаграм артистка показала, как после сложного воскресного эфира «Танців з зірками» в понедельник отправилась на совещания в училище. Также Кухар показала, как развлекается на работе. Она открыла окно и стала стучать друг об друга двумя орешками. Как оказалось, таким образом артистка привлекает к себе на окно белок.
«Забыла вам показать свой ежедневный утренний ритуал по привлечению белок», - подписала сторис звезда.
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После того, как Кухар громко постучала орехами, она положила их на кондиционер за окном.
Напомним, что Екатерина Кухар внезапно обратилась за помощью: "Мне пора задуматься...".
Как сообщала Politeka, Екатерина Кухар кардинально сменила прическу: новый образ.
Также Politeka писала, что Кухар приревновала мужа на шоу "Маскарад": "Удивил, так удивил".