Прима-балерина та суддя "Танців з зірками" Катерина Кухар бурхливо відреагувала на участь свого чоловіка Олександра Стоянова в шоу "Маскарад".

39-річна Кухар опублікувала свіжі "сторіз" у своєму Instagram, в яких прокоментувала недавню подію, передає Politeka.net.

Черговий ефір "Маскараду" відгримів напередодні, і за його підсумками мисливці розкрили двох персонажів, включаючи блискучого Ельфа з прозорими крилами. Команда гумориста Ігоря Ласточкіна (Володимир Дантес та Ірина Білик) вірно вгадали, хто ховався в костюмі - зірка балету Олександр Стоянов. Останній козирнув своїм талантом, показавши незабутній танець в парі з партнеркою.

"Наш нереальний Олександр Стоянов... Катерина Кухар, ти ревнувала?", - поцікавилися в знаменитості.

"Думала, що ні, але вже... Так 😅", - чесно відповіла суддя "Танців з зірками".

Стоянов приховував участь у "Маскараді" навіть від дружини.

"Здивував, так здивував... А я все думала, де ти пропадав🙈...", - відреагувала вона вже після того, як все розкрилося.

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