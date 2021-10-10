Прима-балерина та суддя "Танців з зірками" Катерина Кухар бурхливо відреагувала на участь свого чоловіка Олександра Стоянова в шоу "Маскарад".
39-річна Кухар опублікувала свіжі "сторіз" у своєму Instagram, в яких прокоментувала недавню подію, передає Politeka.net.
Черговий ефір "Маскараду" відгримів напередодні, і за його підсумками мисливці розкрили двох персонажів, включаючи блискучого Ельфа з прозорими крилами. Команда гумориста Ігоря Ласточкіна (Володимир Дантес та Ірина Білик) вірно вгадали, хто ховався в костюмі - зірка балету Олександр Стоянов. Останній козирнув своїм талантом, показавши незабутній танець в парі з партнеркою.
"Наш нереальний Олександр Стоянов... Катерина Кухар, ти ревнувала?", - поцікавилися в знаменитості.
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"Думала, що ні, але вже... Так 😅", - чесно відповіла суддя "Танців з зірками".
Стоянов приховував участь у "Маскараді" навіть від дружини.
"Здивував, так здивував... А я все думала, де ти пропадав🙈...", - відреагувала вона вже після того, як все розкрилося.
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