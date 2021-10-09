Суддя "Танців з зірками" Катерина Кухар показала всі свої образи за п'ять ефірів і розповіла про майбутнє перевтілення.

Як пише Politeka.net, Катерина Кухар є популярною вітчизняною примою-балериною та суддею "Танців з зірками". Зірка також активно веде сторінку в Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

Катя на фото показала всі свої п'ять образів.

"5 ефірів позаду і ми стрімко рухаємося до екватора!

Попереду нас чекають 8 яскравих ефірів і серед них ... Halloween!

Мені пора задуматися про наступне перевтілення…

В якому образі ви б хотіли мене побачити?

Чекаю вас в коментарях!

І якщо хтось вгадає, першому відправлю в подарунок улюблену свічку!",- написала Кухар.

Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:

"Шикарна просто! Мені так подобаються ваші образи!", "На Хеллоуїн будете в образі гарбуза", " ви в будь-якому образі прекрасні, Катенька! Просто нехай вам дають більше (частіше) можливості оцінювати танцюристів. Дуже завжди цікаві ваші думки, коментарі", "Чарівниця, фея, ельфійка, ну або Ксена-воїн".

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