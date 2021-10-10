Суддя шоу "Танці з зірками" та відома українська прима-балерина Катерина Кухар кардинально змінила імідж для шоу.

Як передає Politeka.net, Катерина Кухар є відомою примою-балериною й однією з суддів шоу "Танці з зірками". Також, суддями проєкту в новому сезоні виявилися Влад Яма і Макс Чмерковський, який замінив Григорія Чапкіса.

Так, цього разу Катерина Кухар опублікувала нове фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрі балерина в незвичному для себе образі. Як відомо, у неї довге темне волосся, з якими вона не робить експерименти. Але при підготовці з 6-му ефіру шоу "Танці з зірками" вона зважилася змінитися в зовнішності. У 6-му випуску глядачі зможуть її побачити з довгою прямою чубчиком, що не звично для Кухар, і прибраним волоссям. Також, у неї змінився колір волосся на рудий.

"Чекаєте сьогоднішній ефір?" —, запитала у фанатів Катерина Кухар.

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