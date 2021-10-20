"Это жизнь в миниатюре"

Известная украинская танцовщица и судья шоу «Танці з зірками» Екатерина Кухар в День балета рассказала о своем отношении к этому танцу, поделившись атмосферным фото.

Как пишет Politeka.net, прима-балерина Национального Академического театра Оперы и Балета Украины имени Т. Г. Шевченко, Заслуженная и Народная артистка Украины, поделилась эмоциональным постом в своем Инстаграм. Публикацию танцовщица посвятила важному для себя празднику – Дню балета.

«Балет — совершенен. Это та же жизнь, но в миниатюре. Мы любим классический танец, потому что он уводит нас в мир, непохожий на наши будни…Помогает сбежать от мирской суеты…», - написала Кухар.

Она отметила, что у каждого человека могут быть свои причины для любви к этому танцу.

Балерина поздравила всех причастных с этим праздником.

«Желаю всегда испытывать мурашки, прикасаясь к Его Величеству, балету!», - добавила танцовщица.

Кухар также поделилась новым фото, на котором позировала в роскошном образе. На снимке балерина сидела, подтянув к себе ноги, за кулисами сцены. На ней было белоснежное платье с огромной пышной юбкой, явно подобранное специально для фото. В таком объемном наряде балерина выглядела особенно хрупкой.

Напомним, муж Кухар из "Танців з зірками" поделился откровением о любви, и речь не о жене.

Как сообщала Politeka, Екатерина Кухар показала, как развлекается на работе в училище.

Также Politeka писала, что Каменских и Кухар в нарядах с глубокими вырезами удивили синхронным поцелуем.