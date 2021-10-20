Известная украинская танцовщица и судья шоу «Танці з зірками» Екатерина Кухар в День балета рассказала о своем отношении к этому танцу, поделившись атмосферным фото.
Как пишет Politeka.net, прима-балерина Национального Академического театра Оперы и Балета Украины имени Т. Г. Шевченко, Заслуженная и Народная артистка Украины, поделилась эмоциональным постом в своем Инстаграм. Публикацию танцовщица посвятила важному для себя празднику – Дню балета.
«Балет — совершенен. Это та же жизнь, но в миниатюре. Мы любим классический танец, потому что он уводит нас в мир, непохожий на наши будни…Помогает сбежать от мирской суеты…», - написала Кухар.
Она отметила, что у каждого человека могут быть свои причины для любви к этому танцу.
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Балерина поздравила всех причастных с этим праздником.
«Желаю всегда испытывать мурашки, прикасаясь к Его Величеству, балету!», - добавила танцовщица.
Кухар также поделилась новым фото, на котором позировала в роскошном образе. На снимке балерина сидела, подтянув к себе ноги, за кулисами сцены. На ней было белоснежное платье с огромной пышной юбкой, явно подобранное специально для фото. В таком объемном наряде балерина выглядела особенно хрупкой.
Напомним, муж Кухар из "Танців з зірками" поделился откровением о любви, и речь не о жене.
Как сообщала Politeka, Екатерина Кухар показала, как развлекается на работе в училище.
Также Politeka писала, что Каменских и Кухар в нарядах с глубокими вырезами удивили синхронным поцелуем.