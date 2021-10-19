Известный украинский артист балет, муж судьи «Танців з зірками» Екатерины Кухар Александр Стоянов эмоционально высказался о своем призвании.

Как известно, Александр – премьер Национального Академического театра Оперы и Балета Украины имени Т. Г. Шевченко, награжденный званиями Народного и Заслуженного артиста Украины. Танцор явно с трепетом относится к своему делу, поэтому не мог проигнорировать День балета, который отмечают 19 октября.

Как пишет Politeka.net, в новом посте на своей странице в Инстаграм Стоянов рассказал, чем именно ему дорог балет.

«Я люблю балет за его классическую вечность и за его всевозможную трансформацию! В нём можно найти что-угодно, но чего он никогда не стерпит — это халтуру, которую зритель сосчитает в секунду!», - написал танцор.

Он поздравил всех, кто связан с этим видом искусства, с их праздником. Артистам Александр пожелал всегда оставаться вдохновленными, а зрителям – чувствовать красоту и испытывать восхищение от увиденного.

Танцор также поделился своим фото, сделанным в театре. На нем Стоянов позирует в черной рубашке, а к нему тянутся многочисленные женские руки в нежном светлом тюле.

Поклонники танцора также поздравили его с праздником.

Напомним, муж Кухар из "Танців з зірками" засветил ее без макияжа в авто.

Как сообщала Politeka, Кухар из "Танців з зірками" приревновала мужа на шоу "Маскарад".

Также Politeka писала, что судья "Танців з зірками" Кухар показала, как они с мужем расслабляются перед работой.