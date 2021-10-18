Главный хореограф "Танців з зірками" Алена Шоптенко обраатилась к вылетевшим парам Стасу Горуне с Даниэллой и Джамале с Антоном Нестерко.

Как пишет Politeka.net, Алена Шоптенко в седьмом сезоне "Танців з зірками" обьявила, что больше не будет участницей шоу. Но танцорка стала главным хореографом нового сезона проекта. В последнем эфире вылетели две пары - каратист Стас Горуна и Даниэлла, а также победительница Евровидения Джамала и Антон Нестерко. Шоптенко у себя в сторис Инстаграм обратилась к парам.

"Даниэлла и Стас Горуна. Буду скучать по нашим репетициям и вашим танцам", - написала Шоптенко, обращаясь к первой паре.

"Джамала и Антон Нестеренко. Вы крутые, будет не хватать вас на паркете", - написала Алена обращение к второй паре.

Посты хореограф сопроводила танцами пар. Украинцы не смогли прокомментировать публикацию или поставить лайки.

Напомним, вылет сразу двух пар из "Танців з зірками" разочаровал публику

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