Известная хореограф и танцовщица Алена Шоптенко из "Танців з зірками" раскрыла, где пропадала три года.

Как передает Politeka.net, Алена Шоптенко является известной украинской танцовщицей и главным хореографом на проекте "Танці з зірками". Ранее она сама была участницей этого шоу, но показав потрясающий результат и талант получила работу в проекте.

Так, на этот раз хореограф опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. Она рассказала, куда пропала на три года, до того как стала хореографом на проекте шоу "Танці з зірками".

"Вы, возможно, не знали. Эта Алена три года работала главным хореографом на "Танцях з зірками" в Грузии", - раскрыла Алена Шоптенко.

"Вспоминаю о Грузии, как об очень крутом опыте работы и гостеприимной стране", - поделилась хореограф.

Напомним, что бывший муж Алены Шоптенко - Дмитрий Дикусар также работал на этом проекте в Грузии, однако решил вернуться в Украину.

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