Олена Шоптенко, яка була учасницею, а тепер стала головним хореографом" Танців з зірками", розповіла, на що йдуть учасники проекту.
Як пише Politeka.net, Олена Шоптенко, яка минулого року заявила про відхід з "Танців з зірками", стала в новому сезоні головним хореографом проекту. Не забуває зірка і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.
"Коли танець поставлений, хореографія втанцована до автоматизму і голова танцюючих не забита тим, як встигнути в музику, я починаю «розгойдувати» виконавців.
Це означає-Намагаюся викликати у них емоції і переживання для того, щоб «одушевити» танець. З боку це виглядає досить забавно. Я бігаю навколо танцюючих з криками: "Давай! Спокушай його! Візьми її! Більше! Возненавидь його!"- і часто сама відчуваю себе безглуздо. Але це дуже важливий процес, без якого танець не набуває сенсу.
Зізнаюся, колись я більше робила упор на техніку і точність виконання. Але давно прийшла до висновку, що танець без подачі, емоцій і задоволення - просто набір рухів, як життя без почуттів - існування. Нехай краще "качає" в танці і від танцю. Згодні?",- написала Шоптенко.
Пугачова за ручку з Софією Ротару викликала запеклі суперечки: "Обидві шикарні і талановиті, але..."
Учасник "Майстер Шеф" несподівано покинув шоу через проблеми зі здоров'ям: з'ясувалося, що з ним зараз
Власова після вильоту з "Танців з зірками" розповіла правду, про яку мовчала: "Тепер я можу..."
"Повинен був покинути Меловін": рішення суддів "Танців з зірками" розчарувало українців, хто вилетів з шоу
Наречена переможця "Голосу країни" Сасанчина залишилася сама і пожалілася на важку вагітність: "Все тіло набрякло"
Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:
"Однозначно", "згодна", "так, дуже підходящі слова", "безумовно, енергетика людини неповторна і те що він привнесе в танець і є краса цього видовища".
Нагадаємо, Шоптенко засвітила свого колишнього чоловіка Дікусара в обіймах відразу двох красунь
А ще Politeka писала, що головний хореограф "Танців з зірками" Шоптенко публічно звернулася до Джамали і Горуни після їх вильоту
Також Politeka повідомляла, що Зарицька з KAZKA показала, як страждає після репетицій з Шоптенком