Олена Шоптенко, яка була учасницею, а тепер стала головним хореографом" Танців з зірками", розповіла, на що йдуть учасники проекту.

Як пише Politeka.net, Олена Шоптенко, яка минулого року заявила про відхід з "Танців з зірками", стала в новому сезоні головним хореографом проекту. Не забуває зірка і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

"Коли танець поставлений, хореографія втанцована до автоматизму і голова танцюючих не забита тим, як встигнути в музику, я починаю «розгойдувати» виконавців.

Це означає-Намагаюся викликати у них емоції і переживання для того, щоб «одушевити» танець. З боку це виглядає досить забавно. Я бігаю навколо танцюючих з криками: "Давай! Спокушай його! Візьми її! Більше! Возненавидь його!"- і часто сама відчуваю себе безглуздо. Але це дуже важливий процес, без якого танець не набуває сенсу.

Зізнаюся, колись я більше робила упор на техніку і точність виконання. Але давно прийшла до висновку, що танець без подачі, емоцій і задоволення - просто набір рухів, як життя без почуттів - існування. Нехай краще "качає" в танці і від танцю. Згодні?",- написала Шоптенко.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Однозначно", "згодна", "так, дуже підходящі слова", "безумовно, енергетика людини неповторна і те що він привнесе в танець і є краса цього видовища".

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