Відома танцівниця, головний хореограф «Танців з зірками» Олена Шоптенко розповіла про раптові складнощі, які виникли при підготовці до прямого ефіру.

Як повідомляє Politeka.net, у неділю, 31 жовтня, відбудеться черговий ефір шоу. У себе в Instagram Шоптенко показала останні приготування до ефіру. Артистка зізналася, що підготовка на цьому тижні була дуже складною.

"Сьогодні був досить складний прогін. Номер відкриття трохи не клеївся. Але кількість повторень зробили свою справу, і ми перемогли. Вся справа в тому, що у нас дуже крута команда, і ми розуміємо один одного без слів", - зазначила Шоптенко.

На відео засвітилися зіркові учасники шоу, в тому числі Олександра Зарицька з KAZKA, яка намагалася повторити елемент танцю.

Відзначимо, що 33-річна Олена Шоптенко прославилася завдяки участі в декількох сезонах «Танців з зірками». Останній раз вона брала участь в шоу в парі з Олегом Винником, після чого вирішила змінити свою роль в проекті.

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