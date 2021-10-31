Известная танцовщица, главный хореограф «Танців з зірками» Алена Шоптенко рассказала о внезапных сложностях, которые возникли при подготовке к прямому эфиру.

Как сообщает Politeka.net, в воскресенье, 31 октября, состоится очередной эфир шоу. У себя в Инстаграм Шоптенко показала последние приготовления к эфиру. Артистка призналась, что подготовка на этой неделе была очень сложной.

«Сегодня был довольно сложный прогон. Номер открытия немного не клеился. Но количество повторений сделали свое дело, и мы победили. Все дело в том, что у нас очень крутая команда, и мы понимаем друг друга без слов», - отметила Шоптенко.

На видео засветились звездные участники шоу, в том числе Александра Зарицкая из KAZKA, которая пыталась повторить элемент танца.

Отметим, что 33-летняя Алена Шоптенко прославилась благодаря участию в нескольких сезонах «Танців з зірками». Последний раз она участвовала в шоу в паре с Олегом Винником, после чего решила сменить свою роль в проекте.

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