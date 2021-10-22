Головний хореограф "Танців з зірками" Олена Шоптенко показала, як проходить підготовка до нового випуску шоу, засвітивши олімпійську чемпіонку Ольгу Харлан з її партнером Дмитром Дікусаром
Як пише Politeka.net, кадрами вона поділилася на своїй сторінці в Instagram.
Відомий український 35-річний хореограф, екс-чоловік Шоптенко Дмитро Дікусар на паркеті шоу "Танці з зірками", танцює в парі разом з 31-річною олімпійською чемпіонкою Ольгою Харлан. Однак видно, що на репетиції була присутня також Анна Різатдінова – українська гімнастка, бронзова призерка Олімпіади в Ріо-де-Жанейро (2016), чемпіонка світу у вправі з обручем (2013), багаторазова призерка чемпіонатів світу, Європи та літніх Універсіад.
"Запрошую вас на нашу репетицію", - написала Шоптенко.
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Раніше Різатдінова разом зі своїм партнером Олександром Прохоровим дійшла до фіналу шоу "Танці з зірками".
Також Шоптенко позала, що застала Харлан сніданком прямо в танцювальному залі.
При цьому сама хореограф прихопила для перекусу шоколадні батончики.
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