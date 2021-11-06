Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая показала, как актер Артур Логай пытается поддерживать боевой дух на съемках шоу «Танці з зірками».
Восьмой сезон популярного танцевального проекта плавно движется к своему завершению. Сейчас в шоу осталось всего пять пар. Среди них певица Александра Зарицкая с Юрием Мешковым и звезда сериала «Моя улюблена Страшко» Артур Логай с Анной Карелиной.
Как пишет Politeka.net, в своем Инстаграм Александра показала, что происходит на съемках проекта, когда участники находятся за кулисами. На опубликованных ею кадрах Логай пытался жонглировать мандаринами.
«Вот. Нормально?», - интересуется актер у своей зрительницы и получает в ответ утвердительное «угу».
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Затем Логай хватает мандарины и продолжает смешить Зарицкую уже своим танцем.
«А теперь – техника бесконтактного танца», - произносит артист и начинает активно крутить бедрами.
«У тебя всегда бесконтактный танец», - заметила Зарицкая, рассмешив Логая.
«Мы держимся как можем», - подписала эти кадры Александра.
Она добавила, что в тот же день после прогона двух танцев и примерки костюмов для проекта ей пришлось еще и работать над хореографией для нового клипа.
Напомним, Шоптенко показала, что происходит между Melovin'ом, Каднаем и Логаем за кулисами.
Как сообщала Politeka, "Танці з зірками" разрушили отношения Зарицкой с возлюбленным.
Также Politeka писала, что похудевшая на 20 кг в "Танцях з зірками" Зарицкая, поразила своим обычным завтраком.