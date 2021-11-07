Хто піде в чверть фіналі?

Поки українці з нетерпінням чекають новий ефір "Танці з зірками", букмекери назвали пари, які незабаром покинуть шоу.

Згідно з прогнозом одного з букмекерських сайтів, першим претендентом на виліт став актор Костянтин Войтенко, за ним слідує зірка серіалу "Моя улюблена Страшко" Артур Логай, пише РБК-Україна.

Третє місце в списку займає солістка групи Kazka Олександра Зарицька.

Найбільше шансів вийти у фінал, за даними букмекерів, у олімпійської чемпіонки Ольги Харлан і співака Дмитра Кадная.

Відзначимо, що на даний момент на шоу "Танці з зірками" залишилося всього п'ять пар з чотирнадцяти. І вилетіти після нового випуску може кожен.

Відзначимо, що в минулому ефірі танцювальне шоу покинули український співак MELOVIN і його партнерка Ліза Русина.

Раніше ми писали, глядачі не побачили Ольгу Харлан і Дмитра Дікусара на паркеті "Танців з зірками".

З'ясувалося, що фехтувальниця Харлан і її партнер по танцях хореограф Дікусар заразилися коронавірусом. Першим захворів 36-річний Дмитро і пішов на самоізоляцію за кілька днів до прямого ефіру.

Нагадавши, Шоптенко показала, що відбувається між Melovin'ом, Каднаєм і Логаєм за лаштунками.

Як повідомляла Politeka, "Танці з зірками" зруйнували стосунки Зарицької з коханим.

Також Politeka писала, що схудла на 20 кг в "Танцях з зірками" Зарицька, вразила своїм звичайним сніданком.