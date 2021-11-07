Кто уйдет в четверть финале?

Пока украинцы с нетерпением ждут новый эфир "Танці с зірками", букмекеры назвали пары, которые вскорости покинут шоу.

Согласно прогнозу одного из букмекерских сайтов, первым претендентом на вылет стал актер Константин Войтенко, за ним следует звезда сериала «Моя улюблена Страшко» Артур Логай, пишет РБК-Украина.

Третье место в списке занимает солистка группы KAZKA Александра Зарицкая.

Больше всего шансов выйти в финал, по данным букмекеров, у олимпийской чемпионки Ольги Харлан и певца Дмитрия Кадная.

Отметим, что на данный момент на шоу "Танці с зірками" осталось всего пять пар из четырнадцати. И вылететь после нового выпуска может каждый.

Отметим, что в прошлом эфире танцевальное шоу покинули украинский певец MELOVIN и его партнерша Лиза Русина.

Ранее мы писали, зрители не увидели Ольгу Харлан и Дмитрия Дикусара на паркете "Танців з зірками".

Выяснилось, что фехтовальщица Харлан и ее партнер по танцам хореограф Дикусар заразились коронавирусом. Первым заболел 36-летний Дмитрий и ушел на самоизоляцию за несколько дней до прямого эфира.

Напомним, Шоптенко показала, что происходит между Melovin'ом, Каднаем и Логаем за кулисами.

Как сообщала Politeka, "Танці з зірками" разрушили отношения Зарицкой с возлюбленным.

Также Politeka писала, что похудевшая на 20 кг в "Танцях з зірками" Зарицкая, поразила своим обычным завтраком.