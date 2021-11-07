Шоу "Танці з зірками" впевнено наближається до фінального завершення і битва на паркеті буде по-справжньому гарячою.

Як повідомляє Politeka.net, глядачам завжди цікаво дізнаватися, що відбувається за лаштунками телепроекту. Тому в Instagram-акаунті 1 + 1 вирішили показати шанувальникам, як проходить тиждень під час підготовки до прямого ефіру. На екрані глядачі бачать красиву картинку, проте насправді за нею ховається велика кількість часу в хореографічному залі, втома і багато нервів.

Учасники будуть активно борються за перемогу і докладати максимум зусиль для того, щоб показати на паркеті бездоганний результат.

Відзначимо, що зараз на проекті залишилося всього п'ять пар. Серед них співачка Олександра Зарицька з Юрієм Мєшковим, зірка серіалу «Моя улюблена Страшко» Артур Логай з Анною Кареліною, фехтувальниця Ольга Харлан з Дмитром Дікусаром, актор Костянтин Войтенко з Роксоляною Маланчук і співак Дмитро Каднай з Аліною Лі.

"Вже сьогодні 10-й ефір головного танцювального шоу країни🎉 Теплий сімейний вечір, в якому буде багато любові і відвертості! Чекаємо тебе о 21:00, Ти ж не можеш це пропустити!❤ ️ ",- йдеться в повідомленні.

Нагадавши, Шоптенко показала, що відбувається між Melovin'ом, Каднаєм і Логаєм за лаштунками.

Як повідомляла Politeka, "Танці з зірками" зруйнували стосунки Зарицької з коханим.

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