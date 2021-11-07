Шоу "Танці з зірками" впевнено наближається до фінального завершення і битва на паркеті буде по-справжньому гарячою.
Як повідомляє Politeka.net, глядачам завжди цікаво дізнаватися, що відбувається за лаштунками телепроекту. Тому в Instagram-акаунті 1 + 1 вирішили показати шанувальникам, як проходить тиждень під час підготовки до прямого ефіру. На екрані глядачі бачать красиву картинку, проте насправді за нею ховається велика кількість часу в хореографічному залі, втома і багато нервів.
Учасники будуть активно борються за перемогу і докладати максимум зусиль для того, щоб показати на паркеті бездоганний результат.
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Відзначимо, що зараз на проекті залишилося всього п'ять пар. Серед них співачка Олександра Зарицька з Юрієм Мєшковим, зірка серіалу «Моя улюблена Страшко» Артур Логай з Анною Кареліною, фехтувальниця Ольга Харлан з Дмитром Дікусаром, актор Костянтин Войтенко з Роксоляною Маланчук і співак Дмитро Каднай з Аліною Лі.
"Вже сьогодні 10-й ефір головного танцювального шоу країни🎉 Теплий сімейний вечір, в якому буде багато любові і відвертості! Чекаємо тебе о 21:00, Ти ж не можеш це пропустити!❤ ️ ",- йдеться в повідомленні.
Нагадавши, Шоптенко показала, що відбувається між Melovin'ом, Каднаєм і Логаєм за лаштунками.
Як повідомляла Politeka, "Танці з зірками" зруйнували стосунки Зарицької з коханим.
Також Politeka писала, що схудла на 20 кг в "Танцях з зірками" Зарицька, вразила своїм звичайним сніданком.