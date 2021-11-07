Шоу «Танці с зірками» уверено близится к финальному завершению и битва на паркете будет по-настоящему горячей.

Как сообщает Politeka.net, зрителям всегда интересно узнавать, что происходит за кулисами телепроекта. Поэтому в Инстаграм-аккаунте 1+1 решили показать поклонникам, как проходит неделя во время подготовки к прямому эфиру. На экране зрители видят красивую картинку, однако на самом деле за ней скрывается большое количество времени в хореографическом зале, усталость и много нервов.

Участники будут активно борются за победу и прилагать максимум усилий для того, чтобы показать на паркете безупречный результат.

Отметим, что сейчас на проекте осталось всего пять пар. Среди них певица Александра Зарицкая с Юрием Мешковым, звезда сериала «Моя улюблена Страшко» Артур Логай с Анной Карелиной, фехтовальщица Ольга Харлан с Дмитрием Дикусаром, актер Константин Войтенко с Роксоляной Маланчук и певец Дмитрий Каднай с Алиной Ли.

"Уже сегодня 10-й эфир главного танцевального шоу страны🎉 Теплый семейный вечер, в котором будет много любви и откровенности! Ждем тебя в 21:00, ты ведь не можешь это пропустить!❤️", - говорится в сообщении.

Напомним, Шоптенко показала, что происходит между Melovin'ом, Каднаем и Логаем за кулисами.

Как сообщала Politeka, "Танці з зірками" разрушили отношения Зарицкой с возлюбленным.

Также Politeka писала, что похудевшая на 20 кг в "Танцях з зірками" Зарицкая, поразила своим обычным завтраком.