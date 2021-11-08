Соліст і лідер групи "Бумбокс" Андрій Хливнюк у сторіс Instagram заговорив про своє розлучення, поділившись з українцями настроєм.

Як пише Politeka.net, Андрій Хливнюк в 2004 році створив групу "Бумбокс" разом з Андрієм Самойлом і Валентином Матіюком. Колектив багато разів був номінований на різні звання за версією YUNA. Але перемагала група тільки два рази. У 2013 році стали кращим колективом, а в 2019 році отримали звання "за особливі досягнення в музиці". Нещодавно стало відомо, що соліст групи Андрій Хливнюк вирішив розлучитися з дружиною Ганною Копиловою через 11 років шлюбу.

Пара з минулого року перестала з'являтися разом на заходах, що стало приводом для чуток. А 5 листопада в Київському суді було слухання про розлучення, на яке Андрій і Анна не прийшли. Пара передала всі документи для суду, щоб справу розглянули без них.

На новому сторіс Хливнюк помітив кумедну публікацію ТСН:

"Осінь розлучень. Андрій Хливнюк-лідер групи "Бумбокс" і колишній гравець київського "Динамо" - Олег Гусєв сьогодні розлучаються. На розрив шлюбу чекає ще одна пара шоу-бізнесу, яка була разом двадцять років. Хто це-розкаже ТСН", - було написано на скрині. \

"ТСН - вражає)))", - написав Андрій.

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