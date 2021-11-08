Солист и лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк в сторис Инстаграм заговорил о своем разводе, поделившись с украинцами настроением.

Как пишет Politeka.net, Андрей Хлывнюк в 2004 году создал группу "Бумбокс" вместе с Андреем Самойлом и Валентином Матиюком. Коллектив много раз был номинирован на разные звания по версии YUNA. Но побеждала группа только два раза. В 2013 году стали лучшим коллективом, а в 2019 году получили звание "За особенные достижения в музыке". Недавно стало известно, что солист группы Андрей Хлывнюк решил развестись с женой Анной Копыловой спустя 11 лет брака.

Пара с прошлого года перестала появляться вместе на мероприятиях, что стало поводом для слухов. А 5 ноября в киевском суде было слушание о разводе, на которое Андрей и Анна не пришли. Пара передала все документы для суда, чтобы дело рассмотрели без них.

На новом сторис Хлывнюк заметил забавную публикацию ТСН:

"Осень разводов. Андрей Хлывнюк - лидер группы "Бумбокс" и бывший игрок киевского "Динамо" - Олег Гусев сегодня разводятся. На разрыв брака ждет еще одна пара шоу-бизнеса, которая была вместе двадцать лет. Кто это - раскажет ТСН", - было написано на скрине. \

"ТСН - впечатляет)))", - написал Андрей.

Напомним, разведенный лидер "Бумбокс" Хлывнюк крутил роман с известной моделью

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