Стало відомо про напад на музичного продюсера і композитора Миколу Журавльова, якому дивом вдалося не впасти в кому після отриманих травм.

В одному з під'їздів у Києві побили продюсера і композитора Миколу Журавльова, про що він сам повідомив у своєму Instagram, пише передає Politeka.net.

Композитор опублікував фото з лікарні і повідомив про перенесену операцію.

За словами Журавльова, його побили в під'їзді власного будинку. Потерпілого доставили в лікарню, де хірург повідомив - з такими травмами людей зазвичай привозять до лікарні в комі.

Однак композитора у свідомості 12 годин возили по всьому Києву, де робили обстеження, комп'ютерну томографію та інше.

Продюсеру поставили діагноз: перелом черепа і перелом носа, також йому зашили підборіддя, і він не бачить одним оком.

Кілька годин тому лікарі провели операцію і видалили пошкоджені кістки черепа, а через місяць в череп повинні поставити пластину. Композитор попросив усіх небайдужих надати фінансову допомогу.

Зазначимо, Микола Журавльов пише музику для популярних артистів України та Росії, зокрема для гурту KAZKA на композицію "М'ята". Також він написав музику для пісень Ольги Бузової, Ханни, Клави Коки, Dilemma, Nikita та інших.

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