"У нас третий..."

Известная артистка и солистка группы "KAZKA" Александра Зарицкая поразила видом в национальном наряде перед выступлением на "Танцях з зірками".

Как передает Politeka.net, Александра Зарицкая является известной украинской певицей. Она выступает в группе KAZKA, где является солисткой. Сейчас артистка также является участницей шоу "Танці з зірками", где её напарников на паркете является Юрий Мешков.

Так, на этот раз артистка опубликовала новое видео на своей странице в Инстаграм. На кадрах Александра Зарицкая в павильоне шоу "Танці з зірками" показала, как она с командой готовится к выступлению.

Также, она показала свою бабушку, которая возможно примет участие на выступлении Зарицкой и Мешкова.

"Это моя бабушка, самая красивая в мире!", - заявила Александра Зарицкая.

"Не забывайте голосовать и смотреть прямой эфир в 21:00. Украинский танец у нас третий, а самба - шестая", - рассказала артистка.

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