Солистка украинской группы KAZKA Александра Зарицкая обратилась в соцсети к украинцам за помощью после ограбления, произошедшего на днях в Киеве.

Свой призыв Зарицкая оставила в "сториз" в Инстаграм, передает Politеka.net.

"Друзья, обязательно перейдите и посмотрите пост!!! Может, получится узнать этих людей. Лилия Багирова, держись, малышка", - говорится в сообщении.

Дело в том, что на днях в столице ограбили бывшую девушку рэпера Kyivstoner (Альберта Васильева) Лилию Багирову. О случившемся она рассказала в соцсети.

По словам Багировой, действовали несколько мужчин в балаклавах. У нее отобрали все денежные сбережения, но, к счастью, ее саму не тронули. Следователи предполагают, что преступление было совершено по наводке.

"Нужна была я, или деньги - вопрос открыт. Но деньги вынесли, а меня оставили живой. Подробности ошеломительные. Но я пока воздержусь", - сообщила Багирова.

Также девушка обратилась к преступникам, указав им на то, что они слишком рано сняли балаклавы, и их лица засняли камеру наружного видеонаблюдения, более того, они всюду оставили свои отпечатки пальцев - так что вопрос с их поимкой - дело времени. Поэтому Багирова предложила обидчикам самим вернуть ей деньги.

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