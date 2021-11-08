Стало известно о нападении на музыкального продюсера и композитора Николая Журавлева, которому чудом удалось не впасть в кому после полученных травм.

В одном из подъездов в Киеве избили продюсера и композитора Николая Журавлева, о чем он сам сообщил в своем Инстаграм, пишет передает Politeka.net.

Композитор опубликовал фото из больницы и сообщил о перенесенной операции.

По словам Журавлева, его избили в подъезде собственного дома. Пострадавшего доставили в больницу, где хирург сообщил - с такими травмами людей обычно привозят в больницу в коме.

Однако композитора в сознании 12 часов возили по всему Киеву, где делали обследования, компьютерную томографию и другое.

Продюсеру поставили диагноз: перелом черепа и перелом носа, также ему зашили подбородок, и он не видит одним глазом.

Несколько часов назад врачи провели операцию и удалили поврежденные кости черепа, а чрез месяц в череп должны поставить пластину. Композитор попросил всех неравнодушных оказать финансовую помощь.

Отметим, Николай Журавлев пишет музыку для популярных артистов Украины и России, в частности для группы KAZKA на композицию "М'ята". Также он написал музыку для песен Ольги Бузовой, Ханны, Клавы Коки, Dilemma, Nikita и других.

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