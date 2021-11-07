Александра Зарицкая, солистка группы KAZKA, показала эффектный танец с Юрием Мешковым на шоу "Танці з зірками", заворожив украинцев.

Как пишет Politeka.net, Зарицкая стала успешной артисткой. Звезда начала свой путь с талант-шоу, а после этого выпустила множество хитов, которые занимали первые места в чартах. В 2021 году Александра решила попробовать свои силы в самом танцевальном шоу "Танці з зірками", где уже вошла в топ-5 пар и еще не вылетела. Не забывает Зарицкая и о социальной сети Инстаграм, где делится самым интересным.

На новом видео, которое Александра опубликовала в социальной сети, звезда была в платье. Юрий Мешков же надел белый пиджак и штаны. Пара исполнила венский вальс.

"Как всегда, пока мы готовимся к нынешнему эфиру, предлагаю посмотреть наш влог о предыдущем", - написала Александра.

Фанаты посмотрели ролик тысячи раз и написали комментарии:

"Волшебно", "Вы крутые, я верю у вас и знаю, что вы справитесь со всеми сложностями", "Можно исполнителя песни?", "Вы супер очень красиво, восхищаюсь Вами".

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