Популярна українська співачка і екс-солістка дуету "НеАнгели" Слава Камінська змусила українців гадати, на кого вона схожа в своєму новому образі.

Як пише Politeka.net, артистка привернула до себе увагу новим фото в Instagram. На знімку Слава продемонструвала ефектне перетворення.

Так, на фото Камінська з'явилася з новою зачіскою. Її волосся були пофарбовані в більш світлий колір, ніж зазвичай, а на голові красувався новий чубчик.

Окремої уваги заслуговував наряд співачки. На ній була коротка чорна спідниця, водолазка зі стильним принтом, темно зелений піджак і такі ж колготи.

"Коник?", - поцікавилася Камінська, натякаючи на першу асоціацію зі своїм образом.

У її шанувальників тут же почали з'являтися свої ідеї щодо її зовнішності.

"Таня Буланова?", "Огірок", "Змія", "Тіна Кароль", "бабка", "Циркуль", "Самка богомола", "клас, обладнаний колір", "дуже красива", "Богиня", - пишуть люди.

Варто відзначити, що після розпаду «НеАнгелів» Камінська почала сольну кар'єру і зараз працює над створенням власних пісень.

Нагадаємо, Слава Камінська в компанії екс-дружина зробила заяву.

Як повідомляла Politeka, Камінська з "НеАнгелів" в одному спідньому залізла на стілець, здивувавши фігурою.

Також Politeka писала, що Камінська до пластики, екс-солістку "НеАнгелів" насилу впізнали на кадрах з випускного.