Бывшая солистка группы "НеАнгелы", украинская певица Слава Каминская, показала, как выглядела много лет назад до пластики и косметических процедур.

Популярная артистка сильно изменилась с годами, о чем свидетельствуют кадры из раннего творчества Славы Каминской, а также видео, которое она обнародовала в Инстаграм, пишет Politeka.net.

Так, звезда опубликовала видео с выпускного. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы) Примечательно, что тогда у певицы было другое имя - Ольга Кузнецова.

На кадрах будущая певица предстала брюнеткой в черном платье и с макияжем с акцентом на глаза.

"Да :)))) кто-то , что-то против пластики ещё имеет ?🤣 ", - написала Слава Каминская.

Певица признавалась, что прибегала к услугам пластического хирурга. Артистка увеличивала себе бюст, а также делала ринопластику. Кроме того, Каминская делает инъекции ботокса и увеличивает губы.

Некоторые пользователи сети не узнали в той девушке на видео нынешнюю Славу Каминскую:

"Вот это да…)))", "Я не могу найти Вас😢! Вы в каком платье то?", "Только я не вижу Славу???🤔🧐😲", "Ну брови только тоньше накрасить, и современная красотка была бы. Странно что многие не узнали", "Это дело каждого. Но мне очень нравится ваша внешность и до. 😍", "А мне нравится и тогда и сейчас!!!💐💐💐".

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