Экс-солистка группы «НеАнгелы», украинская певица Слава Каминская поделилась результатами теста, который ей сделали в клинике после тяжелой болезни.

Как передает Politeka.net, недавно Каминская сообщила, что заразилась коронавирусом. Некоторое время артистка находилась дома на самоизоляции и рассказывала о своем состоянии. Вместе с ней были ее дети.

У себя в Инстаграм 37-летняя артистка опубликовала фото своей дочки с цветами, а также результаты негативного теста.

«Сегодня праздник у девчат. Оставлю это здесь, в карусели. Но слабость никуда не делась», - подписала фото звезда, отметив, что до сих пор чувствует себя плохо, несмотря на выздоровление.

В комментариях Славе оставили массу комплиментов и пожеланий.

«Что-то как то быстро!», «Слава Богу, что все хорошо», «Выздоравливай», «Очень красивая девочка! Здоровья ей и маме!», «Слабость будет ещё долго, пару недель . (У нас так было)», «Полного выздоровления!», «Будьте здоровы», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Каминская жестко ответила украинцам: "Попробуйте использовать свои мозги".

Также Politeka писала, что Каминская засветилась в обнимку с бывшим мужем: "Тяжелая артиллерия".

А еще Politeka рассказывала, что Каминская показала, как "эксплуатирует" труд своего сына.