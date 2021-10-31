Співачка Слава Камінська, колишня солістка групи "НеАнгели", показала, як використовує свою дитину, опублікувавши кілька фотографій в мікроблозі Instagram.
Як пише Politeka.net, Слава Камінська стала популярною співачкою, виступаючи в групі "НеАнгели" разом з Вікторією Смеюхой. Але колектив припинив існування і артистки почали сольні кар'єри. А до розпаду групи Слава розлучилася з чоловіком - Едгаром Камінським. У артистки є двоє дітей-старший син Леонард і молодша дочка Лаура. Не забуває Камінська і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.
На нових фото Слава показала, як її фотографував син у парку.
"Експлуатую дитячу працю. Можна сміливо брати Леонарда на знімальний майданчик. Вам яка? Мені 1 і 7", - написала Слава.
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Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:
"А мені 2", "Мені все", "мене по експлуатуйте, будь ласка", "талановитий син талановитих батьків", "Бомба".
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