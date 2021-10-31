Певица Слава Каминская, бывшая участница коллектива "НеАнгелы", показала, как использует своего ребенка, опубликовав несколько фотографий в микроблоге Инстаграм.

Как пишет Politeka.net, Слава Каминская стала знамениной артисткой в Украине, выступая в коллективе "НеАнгелы" вместе с невероятной Викторией Смеюхой. Но коллектив прекратил существование и артистки начали сольные карьеры. А до распада группы Слава развелась с супругом - Эдгаром Каминским. У артистки есть двое детей - старший сын Леонард и младшая дочь Лаура. Не забывает Каминская и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новых фото Слава показала, как ее фотографировал сын в парке.

"Эксплуатирую детский труд. Можно смело брать Леонарда на съемочную площадку. Вам какая? Мне 1 и 7", - написала Слава.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"А мне 2", "Мне все", "Меня по эксплуатируйте, пожалуйста", "Талантливый сын талантливых родителей", "Бомба".

Напомним, певица Каминская из коллектива "НеАнгелов" жестко ответила украинцам на обвинения

А еще Politeka сообщала, что Каминская из "НеАнгелов", у которой обнаружили опасное заболевание, оказалась в кабинете врача

Также Politeka писала, что врачи поставили Каминской из "НеАнгелов" диагноз, худшие опасения подтвердились



