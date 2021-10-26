Украинская певица, фронтвумен The Hardkiss Юлия Санина повторила образ своей коллеги, известной певицы, экс-солистки группы «Не Ангелы» Славы Каминской.

Как пишет Politeka.net, в Инстаграм программы «Зірковий шлях» появились кадры, на которых Юлия и Слава позировали в одинаковой дизайнерской кофте в булавках. Каминская засветилась в кофте на одной из фотосессий, а Санина пришла в ней на конкурс «Мисс Украина».

«Знакомая кофточка. Недавно певица Юлия Санина @the_hardkiss показала стильный look со множеством шпилек. Впрочем, такой же образ уже одевала ее коллега — Слава Каминская @babaslavka. Кому он подходит больше? Делитесь в комментариях», - обратились авторы аккаунта к поклонникам.

В комментариях украинцы оставили множество отзывов, но большинство проголосовали за образ Саниной.

«Обе. Но на Юле, на мой взгляд, гармоничнее смотрится такой образ», «Юля лучше», «Образ подходит и Славе, и Юле», «Юле конечно же», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Слава Каминская выгуляла необычный наряд на светском мероприятии: "Синяя рыжая девочка".

Ранее Politeka писала, что Каминская без одежды поразила видом после массажа: "Похожа на пуделя".

A еще Politeka сообщала, что Каминская рассмешила украинцев: "Везде есть своя Вика".