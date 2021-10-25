Співачка Слава Камінська, яка була солісткою групи "НеАнгели", показала, як приділяє собі час на радість фанатів.
Як пише Politeka.net, Слава Камінська є популярною вітчизняною співачкою, ставши відомою завдяки групі "НеАнгели". Але колектив припинив існування і Слава, як і колега по групі Вікторія Смеюха, почали сольні кар'єри. Не забуває Камінська і про соціальні мережі, де ділиться з фанатами найцікавішим.
На нових кадрах Камінська була без одягу і білизни, лежачи на масажному столі. Над славою працював молодий чоловік, поки вона знімала себе на телефон.
"Ноги добре...",- сказала співачка.
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На другому сторіс Камінська вже була після масажу. Співачка показувала своє волосся.
"Мені здається або я схожа на пуделя, Добрий день", - задалася питанням зірка.
Слава прикривалася рушником, знімаючи себе на телефон.
Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі під фото.
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