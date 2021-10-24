Певица Слава Каминская, бывшая солистка группы "НеАнгелы", показала выступление, рассмешив украинцев и Соню Плакидюк из "Супер топ-модель по-украински".
Как пишет Politeka.net, Слава Каминская стала очень популярной будучи солисткой группы "НеАнгелы". Теперь певица, как и ее коллега по коллективу, заняты сольными карьерами. Не забывает Слава и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
"Везде есть свои "НеАнгелы", - написала Слава под видео.
Также Каминская опубликовала выступление шведской группы Ace of Base.
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Соня Плакидюк из "Супер топ-модель по-украински" сразу прокомментировала фото, поставив смайлик смеха.
Фанаты посмотрели ролик тысячи раз и написали комментарии:
"Аааааа, почему мне так смешно", "Сильно", "Копия", "Ахахаха", "Везде есть своя Вика", "Черт, это сильно", "Вика сто пудово".
Напомним, Смеюха призналась, как пережила распад "НеАнгелов" и раскрыла причину
А еще Politeka писала, что экс-солистка «НеАнгелов» Каминская озадачила вечерними развлечениями с дочкой
Также Politeka сообщала, что Каминская из "НеАнгелов" в купальнике показала самые проблемные места