Певица Виктория Смеюха откровенно рассказала о распаде группы "НеАнгелы" после 15 лет дуэта со Славой Каминской.

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Виктория Смеюха в интервью Славе Демину откровенно рассказала о распаде группы "НеАнгелы", и о своих воспоминаниях об этом времени.

По словам Виктории, хотя они со Славой Каминской уже объявили о распаде коллектива и даже начали сольные карьеры, они время от времени продолжают выступать на частных мероприятиях вместе. Однако, как отмечает Вика, группа себя изжила, и они сами к этому пришли.

Также певица призналась, что тяжело переживала решение о распаде, ведь работа в дуэте была важной частью ее жизни.

"Конечно, я была в ужасе. Для меня это была вся моя жизнь, и в какой-то момент она оборвалась. И той жизни, прежней, я почувствовала, что ее больше не будет, она была на волоске уже. Вот это группа, мы практически доживали, все было настолько шатко", - поделилась Смеюха своими переживаниями.

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