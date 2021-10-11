Украинская певица Виктория Смеюха, которая строит сольную карьеру после распада дуэта «НеАнгелы», впечатлила неожиданными развлечениями в Одессе.

Как передает Politeka.net, 35-летняя харьковчанка Смеюха долгое время пела в дуэте «НеАнгелы», поэтому распад группы оказался для нее неожиданностью. Артистка не скрывала своих эмоций, но собрала силы для того, чтобы заняться собственной карьерой.

Сегодня Смеюха снимается в телевизионных шоу и записывает новые песни. В Инстаграм артистка не устает делиться с поклонниками подробностями о своей жизни.

На свежих видео Виктория сидела на камне возле моря, где ее забрызгивало водой.

«Как я люблю Одессу. Когда попадаешь в эту всю атмосферу, не хочется никуда ехать, идти, хочется находиться исключительно у моря. Я думаю, никто со мной не будет спорить», - отметила певица.

Она также решила поразмышлять о природе.

«Увидела около моря большой камень и пошла к нему. В мире нет ничего лишнего. Природа существует для того, чтобы создавать настроение. Все на ладони. На природе всегда расслабляюсь и отдыхаю, как телом, так и душой», - подписала видео артистка.

Напомним, что Виктория Смеюха показала, как делает свой пресс рельефным: "Главный принцип...".

Как сообщала Politeka, Виктория Смеюха похвасталась отдыхом у моря: "Без лишней суеты".

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