Відома співачка, колишня солістка групи "НеАнгели" Вікторія Смеюха показала в мережі яскравий кадр з відпочинку в одеському готелі біля самого моря.

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Вікторія Смеюха, яка 15 років виступала у складі групи "НеАнгели" аж до розпаду колективу, часто радує шанувальників яскравими публікаціями у своєму мікроблозі в Instagram. Так, цього разу зіркова красуня поділилася чарівним кадром, на якому показала свій відпочинку біля моря в Одесі.

На фотографії Вікторія відображена за сніданком на літній терасі, вона сидить за столиком і насолоджується сонячними променями і морським повітрям. Перед камерою артистка з'явилася в спортивному прогулянковому вбранні - на ній чорні лосини і кофточка, поверх якої вона накинула рожеву футболку-сіточку, а на її ногах зручні кроси. Волосся красуні розпущені і недбало укладені, а на обличчі немає макіяжу, тільки мила посмішка.

У підписі до фотографії Смеюха написала: "Насолоджуюся різноманітністю фарб, м'якою погодою і спокійним відпочинком без зайвої суєти. Такі погодні умови дозволяють довго і з комфортом прогулюватися. Чи згодні Ви зі мною?". Шанувальники тут же почали коментувати нове фото зірки, засинаючи її компліментами.

Нагадаємо, Екссолістка "НеАнгелів" Смеюха в "костюмі Єви" і величезному вінку здивувала осіннім образом: "В ліфт в такому не Увійти".

Як повідомляла Politeka, Екссолістка "НеАнгелів" в одній піжамі показала сніданок на двох і заговорила про кохання: "Ніщо так не прикрашає...".

Також Politeka писала, що Екссолістка "НеАнгелів" Смеюха показала, хто надихає її на роботу: "Мені хочеться йти і у вогонь, і у воду".