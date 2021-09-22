Экс-солистка «НеАнгелов» Виктория Смеюха, которая после распада группы строит сольную карьеру, удивила эффектным появлением на новом шоу

Как пишет Politeka.net, Смеюха стала участницей детского шоу на «Новом канале». Для проекта она примеряла очень эпатажный образ Клеопатры. Смеюха позировала в корсете с внушительным декольте, коротких шортиках и прозрачных штанинах, которые были прикреплены к шортам. На голове у Смеюхи красовалась необычная прическа.

«Скоро! Премьера! Первый выпуск! На @novy_channel !!! «Дети против звезд», - подписала фото Смеюха.

В комментариях ей оставили массу приятных слов. Не обошлось и без критики. Многие посчитали, что такой наряд слишком откровенный для детского шоу.

«Невероятно красиво», «Куда смотрят организаторы?», «Огонь», «Вау! Богиня!», «Красотища неземная», «Красотка наша, этот образ просто вау!», «Царица», «Название программы и ваш наряд как-то не стыкуются», «Клеопатра», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Виктория Смеюха честно рассказала о конфликте с Каминской: «Я не выдержала и…».

Как сообщала Politeka, Виктория Смеюха соблазнила фигурой в платье с открытыми плечами: "Фантастически роскошная".

Также Politeka писала, что Виктория Смеюха в шортах заинтриговала рабочим процессом: "Фигура зачаровала".