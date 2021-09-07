Екс-солістка «НеАнгелів» Вікторія Смеюха розповіла, чому не стримала емоції під час останнього концерту гурту

Як пише Politeka.net, під час прощального концерту «НеАнгелів» Смеюха заявила, що Слава Камінська не поважає її. В інтерв'ю журналістам артистка зізналася, чому так сталося.

"Це був один з останніх публічних концертів, на якому я висловилася досить різко. Це було, в принципі, справедливим моментом, так як в той вечір у нас був виступ на публіку і моїй колезі Славі захотілося мене вкольнути. Один раз, другий, третій. На що я не витримала і перед піснею «Серце» сказала: «Давайте люди будемо більш добродушними, чесними і щирими з людьми, які вас люблять протягом багатьох років». Я, звичайно ж, ототожнювала це все з нашою історією зі Славою, і натяк був зрозумілий відразу", - поділилася спогадами Вікторія.

Відзначимо, що Смеюха після розпаду групи почала сольну кар'єру під ім'ям VICTORIA.

Нагадаємо, що Вікторія Смеюха показала спокусливі сценічні образи: "не забувайте, що...".

Раніше Politeka писала, що Вікторія Смеюха показала себе з нового боку, вразивши одкровенням: "Я на порозі нового...".

A ще Politeka повідомляла, що Вікторія Смеюха підкреслила ідеальні форми сукнею: "тільки уявіть...".