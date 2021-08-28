Відома співачка Вікторія Смеюха з "НеАнгелів" показала кадри своїх сценічних образів

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка Вікторія Смеюха, яка 15 років разом зі Славою Камінською співала в групі "НеАнгели", часто радує шанувальників яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, цього разу зірка виклала в мережу кілька кадрів, на яких показала свої сценічні образи.

На всіх фотографіях Вікторія відображена на сцені з мікрофоном в руках. На першому фото вона позує в хитромудрому синьо-зеленій сукні з прозорою накидкою. На другому в світлому приталеному платті до п'ят, яке красиво підкреслило струнку фігуру. На третьому кадрі у неї яскравий помаранчевий наряд, декорований паєтками. А четвертий костюм найбільш відвертий - це короткий топік і спідниця з глибоким вирізом.

У підписі до фотографій Смеюха анонсувала свій виступ: "Не забувайте, що сьогодні остання субота літа! А жителі Соледару зможуть розділити з нами вечір у святковій і одночасно душевній атмосфері, насолоджуючись концертом! Як думаєте, в якому образі я сьогодні буду виступати? Гортайте карусель і пишіть свої варіанти...". Шанувальники тут же кинулися коментувати фотографії зірки, засинаючи її компліментами.

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