Известная певица Виктория Смеюха из "НеАнгелов" показала кадры своих сценических образов

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица Виктория Смеюха, которая 15 лет вместе со Славой Каминской пела в группе "НеАнгелы", часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз звезда выложила в сеть несколько кадров, на которых показала свои сценические образы.

На всех фотографиях Виктория запечатлена на сцене с микрофоном в руках. На первом фото она позирует в замысловатом сине-зеленом платье с прозрачной накидкой. На втором в светлом приталенном платье до пят, которое красиво подчеркнуло стройную фигуру. На третьем кадре у нее яркий оранжевый наряд, декорированный пайетками. А четвертый костюм наиболее откровенный – это короткий топик и юбка с глубоким вырезом.

В подписи к фотографиям Смеюха анонсировала свое выступление: "Не забывайте, что сегодня последняя суббота лета! А жители Соледара смогут разделить с нами вечер в праздничной и одновременно душевной атмосфере, наслаждаясь концертом! Как думаете, в каком образе я сегодня буду выступать? Листайте карусель и пишите свои варианты…". Поклонники тут же кинулись комментировать фотографии звезды, засыпая ее комплиментами.

Напомним, Экс-солистка "НеАнгелов" Смеюха в купальнике и без макияжа потрясла естественной красотой: "Дразните тут всех".

Как сообщала Politeka, Каминская из "НеАнгелов" в тигровом купальнике оконфузилась, переборщив с фотошопом: "Чуть пол покосило".

Также Politeka писала, что Экс-солистка "НеАнгелов" Смеюха лишила дара речи, показав аппетитные формы в купальнике: "Supergirl".