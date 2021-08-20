Украинская певица Виктория Смеюха, экс-солистка "НеАнгелов", на отдыхе показала идеальный загар
Артистка ведет активный образ жизни и часто делится с поклонниками в Инстаграм кадрами с разных мероприятий. При этом самый больший отклик Виктория получает менно за пляжные кадры, ведь ее фигуре можно только позавидовать.
В кремовом купальнике без принтов Смеюха покрасовалась на пляже и с гордостью продемонстрировала натуральную красоту. В отпуске звезда решила рассказать, как правильно и хорошо начать день.
«Просыпаясь утром, ☀️ потянитесь и улыбнитесь и прямо в кровати подумайте, кому вы сегодня благодарны, кто делает Вас и вашу жизнь лучшей! 👼🏼
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Я заметила, что люди более расположены общаться и пойти навстречу тем, кто умеет замечать приятные мелочи и благодарить за них.🙏🏼😍 И это совершенно не зависит от конкретных обстоятельств. Такие простые, но искренние, шаги делают вас гораздо более привлекательными в глазах других и расширяют ваши перспективы.😉» - пишет Смеюха под кадрами.
«Волшебная🙌🔥😍; Шикарная!!!!🔥; Верно; Прелестна, Катюш!!! Красивенная!; Supergirl; Доброе утро:)👏🔥; Красавица, красивая женщина, вы прекрасно выглядите; Прекраснейшая😍; Вика ты как всегда обворожительна, красотка; обворожительная!❤️ Наша Катюшка хороша,ай да хороша,куда женихи смотрят❤».
Напомним, экс-солистка "НеАнгелов" Смеюха блеснула загорелым торсом на крыльце своей виллы.
А еще Politeka писала, что Каминская и Смеюха из "НеАнгелов" подверглись насмешкам, показав свою "дружбу".
Также Politeka сообщала, что экс-солистка "НеАнгелов" Смеюха заинтриговала фигуркой в странном наряде.