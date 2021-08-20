Украинская певица Виктория Смеюха, экс-солистка "НеАнгелов", на отдыхе показала идеальный загар

Артистка ведет активный образ жизни и часто делится с поклонниками в Инстаграм кадрами с разных мероприятий. При этом самый больший отклик Виктория получает менно за пляжные кадры, ведь ее фигуре можно только позавидовать.

В кремовом купальнике без принтов Смеюха покрасовалась на пляже и с гордостью продемонстрировала натуральную красоту. В отпуске звезда решила рассказать, как правильно и хорошо начать день.

«Просыпаясь утром, ☀️ потянитесь и улыбнитесь и прямо в кровати подумайте, кому вы сегодня благодарны, кто делает Вас и вашу жизнь лучшей! 👼🏼

Я заметила, что люди более расположены общаться и пойти навстречу тем, кто умеет замечать приятные мелочи и благодарить за них.🙏🏼😍 И это совершенно не зависит от конкретных обстоятельств. Такие простые, но искренние, шаги делают вас гораздо более привлекательными в глазах других и расширяют ваши перспективы.😉» - пишет Смеюха под кадрами.

«Волшебная🙌🔥😍; Шикарная!!!!🔥; Верно; Прелестна, Катюш!!! Красивенная!; Supergirl; Доброе утро:)👏🔥; Красавица, красивая женщина, вы прекрасно выглядите; Прекраснейшая😍; Вика ты как всегда обворожительна, красотка; обворожительная!❤️ Наша Катюшка хороша,ай да хороша,куда женихи смотрят❤».

Напомним, экс-солистка "НеАнгелов" Смеюха блеснула загорелым торсом на крыльце своей виллы.

А еще Politeka писала, что Каминская и Смеюха из "НеАнгелов" подверглись насмешкам, показав свою "дружбу".

Также Politeka сообщала, что экс-солистка "НеАнгелов" Смеюха заинтриговала фигуркой в странном наряде.