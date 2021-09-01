Екс-солістка дуету "НеАнгели" Вікторія Смеюха показала себе в процесі роботи і зробила зізнання про прорив у своєму житті

Як повідомляє Politeka.net, зірка, яка віднедавна стала виступати сольно, поділилася відвертим постом у своєму Instagram. У ньому Вікторія зізналася, що зараз їй доводиться заново вчитися всьому на сцені, адже після розпаду їх дуету зі Славою Камінською вона ще тільки шукає свій шлях як сольної виконавиці.

"Я на порозі НОВОГО життєвого етапу... людина не зможе відкрити нові океани, поки не набереться сміливості втратити з уваги берег. Саме це я і зробила!", - заявила співачка.

Вона зазначила, що її перша сольна пісня мала великий успіх, проте Смеюха вірить, що наступний реліз буде ще більш вдалим.

"Хочете секрет? Наступний трек стане справжнім проривом, все тому, що такий ви мене точно не бачили. Принципово інший стиль, ще більш глибокий посил ііііі...", заінтригувала шанувальників Вікторія.

Співачка також поділилася новими знімками, на яких вона відображена під час роботи. Вікторія сидить за інструментами в звукозаписній студії і виглядає при цьому дуже щасливою.

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