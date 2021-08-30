Певица Виктория Смеюха показала необычную работу, впечатлив формами

Как пишет Politeka.net, Виктория Смеюха не так давно перестала быть солисткой группы "ВИА Гра", так как коллектив прекратил существование. Красотка сейчас занимается сольной карьерой и активно ведет Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новых фото Виктория была в платье, которое идеально подчеркнуло формы красотки. Девушка в руках держала композицию в виде нот в кристалле. Смеюха улыбалась и хвасталась таким подарком.

"Только представьте – для меня сделали композицию в виде но, в кристалле, которому 250 миллионов лет! Знала ли природа, что ее произведением искусства одарят коллектив?

В такие моменты меня переполняет благодарность.

К людям, которые чувствуют важность и ценность моего присутствия", - написала Виктория.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Самая красивая девочка", "Спасибо за шикарный концерт", "Как всегда шикарная", "Специально приехали, благодарми".

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