Экс-солистка дуэта «НеАнгелы» Виктория Смеюха показала себя в процессе работы и сделала признание о надвигающемся прорыве в своей жизни

Как сообщает Politeka.net, звезда, которая с недавних пор стала выступать сольно, поделилась откровенным постом в своем Инстаграм. В нем Виктория призналась, что сейчас ей приходится заново учиться всему на сцене, ведь после распада их дуэта со Славой Каминской она еще только ищет свой путь как сольной исполнительницы.

«Я на пороге НОВОГО жизненного этапа… Человек не сможет открыть новые океаны, пока не наберётся смелости потерять из виду берег. Именно это я и сделала!», - заявила певица.

Она отметила, что ее первая сольная песня имела большой успех, однако Смеюха верит, что следующий релиз будет еще более удачным.

«Хотите секрет? Следующий трек станет настоящим прорывом, все потому, что такой Вы меня точно не видели. Принципиально другой стиль, еще более глубокий посыл иии…», заинтриговала поклонников Виктория.

Певица также поделилась новыми снимками, на которых она запечатлена во время работы. Виктория сидит за инструментами в звукозаписывающей студии и выглядит при этом очень счастливой.

Напомним, экс-солистка "НеАнгелов" Смеюха подчеркнула идеальные формы платьем.

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