Співачка Вікторія Смеюха показала незвичайну роботу, вразивши формами

Як пише Politeka.net, Вікторія Смеюха не так давно перестала бути солісткою групи "ВІА Гра", так як колектив припинив існування. Красуня зараз займається сольною кар'єрою і активно веде Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На нових фото Вікторія була в сукні, яка ідеально підкреслила форми красуні. Дівчина в руках тримала композицію у вигляді нот в кристалі. Сміюха посміхалася і хвалилася таким подарунком.

"Тільки уявіть - для мене зробили композицію у вигляді але, в кристалі, якому 250 мільйонів років! Чи Знала природа, що її витвором мистецтва обдарують колектив?

У такі моменти мене переповнює вдячність.

До людей, які відчувають важливість і цінність Моєї присутності", - написала Вікторія.

Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:

"Найкрасивіша дівчинка", "спасибі за шикарний концерт", "як завжди шикарна", "спеціально приїхали, дякуй".

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