Экс-солистка «НеАнгелов» Виктория Смеюха рассказала, почему не сдержала эмоции во время последнего концерта группы
Как пишет Politeka.net, во время прощального концерта «НеАнгелов» Смеюха заявила, что Слава Каминская не уважает ее. В интервью журналистам артистка призналась, почему так произошло.
«Это был один из последних публичных концертов, на котором я высказалась достаточно резко. Это было, в принципе, справедливым моментом, так как в тот вечер у нас было выступление на публику и моей коллеге Славе захотелось меня укольнуть. Один раз, второй, третий. На что я не выдержала и перед песней «Сердце» сказала: «Давайте люди будем более добродушными, честными и искренними с людьми, которые вас любят на протяжении многих лет». Я, конечно же, отождествляла это все с нашей историей со Славой, и намек был понят сразу», - поделилась воспоминаниями Виктория.
Отметим, что Смеюха после распада группы начала сольную карьеру под именем VICTORIA.
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